Candidato al Congreso por Avanza País insultó a López Aliaga durante entrevista

El candidato al Congreso de la República por Avanza País con el número 1 por Cusco, Oscar Eduardo Bravo generó polémica con sus declaraciones durante una entrevista en un medio televisivo de la ciudad imperial. "Me llegó al hue... que me engañen que me roben y que me insulten", fue la vulgar respuesta que dio Bravo.

Sin embargo, no fue la única respuesta que llamó la atención, consultado por la vacuna que recibió Hernando de Soto en Estados Unidos, Bravo dijo: "Si se vacuno y que".

Esta no es la primera vez que Oscar Eduardo Bravo genera polémica con sus declaraciones. Hace dos semanas, tuvo duras calificativos hacia Rafael López Aliaga. "Que puedes esperar de un borracho, de un alcohólico, cualquier cosa (...) López Aliaga esta borracho todo los días de su vida", mencionó.

Asimismo, hasta el momento la Comisión de Ética del Jurado Departamental del Cusco no se ha pronunciado al respecto.