Facción del APRA respalda candidatura de Rafael López Aliaga

Un vídeo donde se ve a un grupo de personas entonando la marsellesa aprista en un local de Renovación Popular, partido del candidato Rafael López Aliaga.

Incluso uno de los participantes de la reunión toma la palabra y expresa que el APRA abiertamente da su apoyo a López Aliaga. "No hemos renunciado al partido (...) fieles a nuestros principios y nuestras condiciones estamos apoyando a ese hombre que va a ser justicia", mencionó.

Sin embargo, Mauricio Mulder, negó que su partido esté apoyando al candidato de Renovación Popular. "No pertenecen al partido aprista se trata de personas que no son conocidas (..) no se descarta que pueda haber un militante que ese es su camino y si lo esta haciendo esta yendo en contra de lo que el partido a decidido", comentó Mulder.

Asimismo, el ex congresista también anunció que cerca a la fecha de Elecciones 2021 su partido si apoyará al candidato que coincida con sus ideales.