Urresti sobre paro de transportistas: "Culpo a la PCM por no cumplir su trabajo y no poder resolver temas sociales"

Luego que el Poder Judicial rechazo prisión preventiva para Martín Vizcarra, Daniel Urresti señaló que para él quedó claro lo que le salvó al exmandatario de la prisión preventiva fue el fallo que dio el Tribunal Constitucional hace aproximadamente 14 meses donde esa decisión se da en los últimos de los casos cuando prácticamente se deja ver que la persona se puede fugar.

"Queda claro que cuando sea acusado y juzgado lo más seguro es que vaya a prisión, yo no veo forma de que se pueda escapar de la cárcel", agregó.

PARO DE TRANSPORTISTAS

Tras el paro nacional de transportistas, Urresti culpó a la PCM por no cumplir su trabajo y no poder resolver temas sociales, es por ello, que indicó que en un eventual gobierno suyo no permitiría que suceda este tipo de protestas y buscaría la manera de llegar a un acuerdo con el gremio.

"El Ejecutivo no hace su trabajo, en ese caso la ATU, MTC y la PCM hicieran su trabajo que deben realizar para que no se desborde y no haya violencia, la policía no tendría porque actuar", indicó.

EMPRESAS PRIVADAS COMO ALIADO PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA

Por otro lado, el candidato presidencial por Podemos Perú señaló que ve a las empresas privadas como un aliado para enfrentar la pandemia del COVID-19.