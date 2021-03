Neldy Mendoza señala que las frases que dijo fueron sacadas de contexto

Neldy Mendoza, candidata a la segunda vicepresidencia de la República por el partido Renovación Popular se disculpó públicamente en Arequipa por las frases que según dijo fueron sacadas de contexto y que originaron que Rafael López Aliaga anunciara su retiro de la plancha presidencial.

"Me disculpo y pido perdón si en esto muchos de mis hermanas peruanas se han sentido heridas porque han pensado por la manipulación mediática de las redes, han pensado que yo me he burlado de ellas o que yo he echado por el suelo todo su sacrificio, eso no ha sido mi intención", manifestó.

Por otro lado, Mendoza dijo que se allanará a la decisión partidaria, sin embargo, pese a los anuncios de ella y del candidato a la presidencia por Renovación Popular el retiro o la renuncia a la candidatura no sería posible, pues el plazo para hacerlo ya venció.