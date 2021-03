Lescano señaló no haberse enriquecido durante su tiempo como congresista

El candidato presidencial por Acción Popular, Yonhy Lescano visitó la región de Apurímac, donde señaló no haberse enriquecido durante su tiempo como congresista.

"No tengo empresas, no tengo propiedades, yo soy profesor universitario y abogado así entre al Parlamento y así he salido, esa misma línea de conducta la voy a observar si me definen como presidente de nuestra patria", indicó Lescano.

Por otro lado, la aspirante presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori estuvo en Tarapoto, donde se mostró optimista con su tercer lugar en las encuestas.

VERÓNIKA MENDOZA Y LOPEZ ALIGA

Durante su campaña electoral por Villa María del Triunfo, la candidata presidencial Verónika Mendoza de Juntos por el Perú señaló su propuesta para impulsar la educación durante la pandemia.

Mientras que, López Aliaga, llegó a la región de Loreto y recorrió la ciudad a bordo de una mototaxi manifestado que dentro de su plan de gobierno esta potenciar dicha región.