Ollanta Humala: "No me aprovecharía del poder para dar beneficios a mis seres queridos"

El candidato presidencial por por el Partido Nacionalista Peruano, Ollanta Humala se refirió a un posible indulto a su hermano Antauro Humana y mencionó que en un eventual Gobierno suyo, así como no se ha vacunado en secreto a espaldas de la población, "tampoco me aprovecharía del poder para dar beneficios a mis seres queridos. Uno no debe mezclar lo que quiere con lo que debe hacer", sostuvo en una entrevista para 24 Horas en Panamericana Televisión.

En otro momento reconoció que todos los Gobiernos han cometido errores, y en su caso también los ha tenido, pero fue enfático en que ha tenido más aciertos. Además, señaló que es importante diferenciar lo que se puede hacer con lo que se debe y quiere, "cuando uno es jefe de Estado hay que tomar decisiones que muchas veces van más allá de lo que uno quiere y hay que aplicar el deber".

CONFIEP Y LA COMPRA DE VACUNAS

Ollanta Humala manifestó estar de acuerdo con la la posición tomada por el Gobierno de Francisco Sagasti en la que se estableció no vender las vacunas contra el coronavirus por el sector privado, ya que que mientras perdure la emergencia sanitaria por la pandemia de la Covid-19 debe privar la vida humana y no el lucro. "Si la Confiep quiere apoyar, podría hacer donativos al Estado para seguir el plan de vacunación establecido", expresó.