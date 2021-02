López Aliaga aseguró que decisión del órgano electoral de excluirlo no tiene sentido

Tras ser excluido de la contienda electoral en primera instancia, el candidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga respondió ante el fallo en su contra.

"Es un tema hipotético, un juez no puede basarse en suposiciones, tiene que basarse en cosas reales", indicó.

En ese sentido, López Aliaga rechazó que se decida excluirlo por haber hecho obras sociales con sus ganancias como empresario y aseguró que durante la campaña no ha donado nada.

"Están sacando temas de mi vida privada, antes de ser candidato he donado la mitad de mi dinero, es mi derecho, es mi plata y puedo hacer lo que me da la gana con mi plata y he hecho obra social y lo ponen como si fuera un delito", agregó.