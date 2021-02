Guzmán sobre posible censura a Mesa Directiva del Congreso: "Son unos traidores a la patria"

Luego de dos semanas de aislamiento social y tras padecer algunos síntomas, el candidato presidencial Julio Guzmán, se recuperó totalmente de la Covid-19 y retomó sus actividades.

El líder del Partido Morado indicó que estar infectado del coronavirus generó una profunda reflexión acerca de lo que padecen miles de pacientes en el Perú.

Sin embargo, Julio Guzmán no fue el único que se contagió en el Partido Morado. La candidata al Congreso de la República y a la primera vicepresidencia Flor Pablo, también dio positivo para la Covid-19, De igual manera integrantes del equipo técnico de campaña también resultaron infectados.

¿QUÉ DICEN LAS ENCUESTAS?

Fue precisamente durante estas dos semanas de aislamiento que las encuestas no han favorecido a Julio Guzmán, aunque el candidato asegura que las cifras no tienen relación con su ausencia y que la población no tiene expectativa en las elecciones.

Consultado sobre la intención de un sector del Congreso encabezado por la bancada de Podemos Perú que están en busca de censurar a la Mesa Directiva, Guzmán señaló que "No merecen llamarse peruanos, son unos traidores a la patria, solo por el poder van a dejar que las personas se sigan muriendo", expresó.

finalmente, guzmán indicó que está planificando viajar a diferentes regiones del país para continuar con su campaña y asegura que respetará todos los protocolos de bioseguridad.