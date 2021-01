Asesor de Hernando de Soto fue asaltado en la puerta de su vivienda en Miraflores

Esta noche, luego de conocer que la segunda tacha contra la candidatura de Soto había sido desestimada, el asesor de Hernando de Soto, Gustavo Marini fue asaltado en la urbanización La Aurora en Miraflores.

Según Marini, regresaba de las oficina del candidato presidencial, al llegar a su casa un sujeto se acercó hasta su vehículo, le abrió la puerta y le pidió todas sus pertenencias.

"Cuando le dije no te lleves mi computadora, el tipo me dice te llamo"(...)"Los tipos sabían lo que estaban haciendo, no perdieron el control y fueron muy duros a la hora cometer el asalto", mencionó.

Asimismo, Marini no pudo observar la placa del auto y señaló que para él los asaltantes eran totalmente peruanos.