Elecciones 2021: Declaran infundadas tachas presentadas contra Martín Vizcarra

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 declaró infundadas dos tachas presentadas contra el candidato de Somos Perú al Congreso, Martín Vizcarra Cornejo.

La excongresista Yeni Vilcatoma y la ciudadana Mónica Yaya presentaron ambas tachas, las cuales habían sido interpuestas amparadas en la declaración de vacancia por incapacidad moral permanente cuando Vizcarra Cornejo era presidente de la República.

Resolución del JEE

Para esos dos casos, se resolvió que el JEE no juzga que la vacancia pueda ser impedimento o limitativo a participar como candidato al Congreso porque la Constitución no prevé ni contempla la inhabilitación de los derechos políticos de un presidente vacado, y porque dicho órgano electoral no tiene competencia ni puede arrogarse atribuciones que no estén contempladas en las normas.