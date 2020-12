Elecciones 2021: el líder de APP, César Acuña, presentó su plancha presidencial

De cara a las elecciones del 11 de abril del 2021, César Acuña Peralta lanzó este martes su candidatura presidencial por Alianza Para el Progreso (APP), en Chosica, acompañado de los miembros que conforman su plancha.

Tras la celebración de un acto litúrgico por los 19 años de APP, dijo estar muy orgulloso de representar a su partido en los comicios y hacerlo de la mano de la experiencia que muestran los miembros de su plancha presidencial.

“Este país será más justo y hermoso cuando ya no haya más peruanos ricos que se burlen de los que no tuvieron las mismas oportunidades (...) Yo me presento a las elecciones para representar a los millones y millones de peruanos que hablan como yo, y que dicen las cosas como las piensa el pueblo”, remarcó.

Educación y salud

Para corregir las malas condiciones de educación y salud en que viven la mayoría de peruanos, el líder de APP indicó que nuestro país no solo debe crecer económicamente, sino también le urge cambios que conlleven adquirir mayor justicia social.