Congresista Ricardo Burga aseguró que no denunciará al joven que lo golpeó

Pese a que la noche de ayer el congresista Ricardo Burga pensaba tomar acciones legales contra Carlos Ezeta Gómez, el joven que lo golpéo mientras brindaba declaraciones a la prensa, tras la aprobación de la vacancia presidencial a Martín Vizcarra.

Burga reveló que no tomará acciones legales y no denunciará el hecho, sin embargo, anunció que hablaría con los padres del joven para conocer las motivaciones que originaron la repudiable agresión física. "A mi me enseñaron a no guardar rencores ni odio y sigo el ejemplo de mis padres", señaló.