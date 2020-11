Martín Vizcarra: "Estoy aquí para esclarecer hechos que falsamente me imputan"

LLAMADO DEL CONGRESO

"He venido ante el llamado del Congreso. De un Congreso que fue elegido para dejar atrás los vicios y las malas prácticas que habían manchado la política en el país. Ustedes y nosotros tenemos grandes tareas que cumplir, respetando la voluntad del pueblo, respetando la Constitución, y, sobre todo, respetando la estabilidad del país", expresa Vizcarra.

COLABORADORES EFICACES

Según el mandatario estas personas llevan dos años siendo colaboradores eficaces y hasta hoy no han entregado una sola prueba que demuestre sus dichos

"¿Se puede vacar a un presidente solo con declaraciones no corroboradas de aspirantes a colaboradores eficaces?", dijo Vizcarra

"Son acuerdos de colaboración que aún no han sido validados por un juez. Yo no he recibido soborno alguno. Son hechos falsos, no corroborados. Son hipótesis. No hay nada definitivo que se pueda afirmar con relación a los mismos", agregó.

UNA VACANCIA MEDIDA EXCEPCIONAL

Martín Vizcarra señaló que "Una vacancia es una medida excepcional, que se usa en situaciones extremas. No cada mes y medio. (...) La vacancia solo puede proceder por circunstancias objetivas y delimitadas".

NOTA ORIGINAL

El presidente de la República, Martín Vizcarra afirmó que acude a la sesión plenaria, para esclarecer los hechos que falsamente se le imputan.

El mandatario pidió a los congresistas a concentrarse por los peruanos y sus prioridades ante la pandemia del COVID-19 que ha afectado al país.

"En vez de concentrarnos en estos grandes temas (respecto de la recuperación por la pandemia), estamos discutiendo aquí, por segunda vez, la vacancia contra el presidente de la República (...) Una crisis política más no contribuye al logro de los objetivos", señaló Vizcarra.

