Nano Guerra García contra Keiko Fujimori: así criticaba el empresario a la lideresa de Fuerza Popular

De cara a las elecciones generales del próximo año, el empresario Hernando ‘Nano’ Guerra García es el flamante jefe del plan de Gobierno de Fuerza Popular y el número 1 al Congreso por Lima.

Sin embargo, su incorporación ha llamado la atención de muchas personas, debido a que él se mostraba como un fiel opositor al partido liderado por Keiko Fujimori.

Recordemos

Hace 4 años, como candidato a la presidencia por Solidaridad Nacional, Hernando ‘Nano’ Guerra García cuestionó la actitud que tomó Keiko Fujimori frente a su padre, diciendo que ella estaba dispuesto a firmar que Alberto Fujimori se quede en la cárcel por "puro cálculo político y ser elegida presidenta".

"Una persona que dice que está dispuesta a firmar que su padre se quede en la cárcel por un cálculo político, por ser elegida, a mí me preocupa muchísimo. Yo no quiero que me gobierne una persona así", dijo a nuestras cámaras.

En esa línea, un polémico spot electoral suyo se convirtió en tendencia, en el 2016, debido a las fuertes expresiones en el que se dirigió a Keiko Fujimori y otros políticos que aspiraban al sillón presidencial.

Pero eso no era todo. Pues, Nano Guerra García utilizaba frecuentemente sus redes sociales para criticar al partido fujimorista. Justamente por ese motivo, Guerra García decidió dar de baja su cuenta de Twitter.