Proyecto de ley permitiría el retiro del 100 % de los aportes de las AFPs

El proyecto de ley que permitiría el retiro del 100 % de los aportes de las AFPs podría ser aprobado en la próxima sesión del pleno del Congreso de la República, luego de que el congresista Jim Ali Mamani Barriga, de la bancada Unión por el Perú, presentará una solicitud para su votación.

Para el economista Carlos Adrianzen, de aprobarse el proyecto sería inviable, ya que explica que implicaría la apropiación de la jubilación de todos los trabajadores que aportan a las AFPs y no califican para este proyecto.

La iniciativa que fue aprobada el pasado 6 de agosto en la Comisión de Defensa del Consumidor del Parlamento, beneficiaría a aquellos afiliados que no registren aportes ni retención por más de 12 meses consecutivos a la fecha de promulgación de la ley.

Mientras que para los que hayan dejado de realizar aportes desde el inicio del estado de emergencia, se autorizaría el retiro de hasta 1 UIT, es decir, S/ 4 300. Todo esto de manera complementaria al retiro del 25% de la AFP aprobado en mayo pasado.

CONSECUENCIAS

El Economista Adrianzen asegura que el daño podría ser peor si se concreta la ejecución del retiro de hasta S/ 4 300 soles de los fondos de la ONP, ya que se pondría en riesgo la pensión de los jubilados debido a que los aportes realizados no son de carácter individual. “En ningún lugar del mundo se tocan los fondos previsionales de reparto, cuando usted aporta a un sistema de reparto como eslabones, no es dueño de su plata, no tiene aportes, todo lo que aportó va directamente a una chanchita que sirve para pagar a los que hoy día son pensionistas de la ONP”, explicó.

De acuerdo a datos de la asociación de AFPs, la aprobación del retiro del 100 % de los fondos significaría un desembolso de unos 62 mil millones de soles, monto que representa el 41 % de la cartera total administrada por el Sistema Privado de Pensiones (SPP).