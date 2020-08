Marco Vásquez: "Toledo pidió al cambio 100 millones de soles"

El expresidente de la República, Alejandro Toledo Manrique, el mismo que se jactó hasta el hartazgo de luchar contra la corrupción, ahora se le imputa haber recibido 35 millones de dólares en coimas de la empresa Odebrecht. Y es que el fiscal José Domingo Pérez presentó formalmente la acusación contra Toledo pidiendo 20 años y 6 meses de cárcel para el exmandatario que se encuentra con arresto domiciliario en Estados Unidos.

Marco Vásquez, periodista de Panorama, se pronunció al respecto y confirmó que si hay documentos donde se acredita que Toledo Manrique es quien pidió y recibió tales cifras astronómicas de la empresa Odebrecht.

"Hablamos de, al cambio, 100 millones de soles, no 5, no 10, no 15, no 50, imaginen este número:100 millones de soles", acotó.

Cabe recalcar que la Fiscalía acusa a Toledo Manrique de ser el autor de colusión y de lavado de activos por recibir coimas a cambio de conceder a Odebrecht las obras de la carretera Interoceánica Sur.

En tanto, la fiscal federal de Estados Unidos, Elise Lapunzina, afirmó que el tratado de extradición se aplica a fugitivos como Toledo que son buscados para enjuiciamiento; sin embargo, mientras la justicia de ese país resuelva el pedido de extradición del Perú, Alejandro Toledo continuará viviendo en impunidad.