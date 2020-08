"No acepto que se me conmine o amenace"

Tras conocer que no obtendría el voto de confianza del Parlamento, el saliente primer ministro, Pedro Cateriano señaló ante el Pleno del Congreso no aceptar que se le conmine o amenace públicamente, esto en referencia a los cuestionamientos en torno a la ratificación de Martín Benavides como Ministro de Educación.

"Pero lo que no acepto es que se me conmine o amenace, a mí nadie me puede conminar y amenazar públicamente, no solo porque soy presidente del Consejo de Ministros, sino porque esa es una actitud que no se condice con prácticas parlamentarias y de respeto a la autoridad", manifestó Cateriano.