Cateriano durante discurso en el Pleno: “lo que no voy a aceptar es que se me amenace”

La exposición de las políticas de Gobierno que hizo Pedro Cateriano ayer en el hemiciclo del Congreso, a fin de buscar el voto de confianza de su Gabinete, no estuvo exento de polémicas.

Pese a que el Primer Ministro no recibió el voto de confianza, al parecer el punto de quiebre habría sido la continuidad del Ministro de Educación, según informó el diario La República.

Durante su intervención, Cateriano señaló que “a mí se me advirtió que no había consenso en la ratificación de la confianza al ministro de Educación”, aseguró. Al respecto, el Premier advirtió que no iba a aceptar ataques de los legisladores. “¡Lo que no acepto es que se me amenace! Esa es una actitud que no se condice con las prácticas democráticas!”, manifestó.