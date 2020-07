Congresista Chehade propone que los candidatos a la presidencia acrediten 6 meses de afiliación a un partido para postular

A nueve meses de las elecciones generales del 2021, algunos candidatos que hoy gozan de aceptación, podrían quedar fuera de carrera, si el Congreso de la República aprueba un proyecto de le, que establece como requisito indispensable para postular a la presidencia del país, 6 meses de afiliación a un partido político para poder postular al sillón presidencial.

Sin embargo, la Comisión de Constitución que busca aprobar la iniciativa está presidida por el congresista Omar Chehade de Alianza para el Progreso, partido cuyo líder César Acuña resultaría beneficiado.

Si bien Fernando Tuesta, miembro de la Comisión de alto nivel para la reforma política, recomendó en su momento que los candidatos tengan por lo menos 6 meses de afiliación partidaria, explicó por qué en este momento no debería aprobarse. “Este es un informe que se presentó en marzo del 2019, la disolución del Congreso y la pandemia trastocaron todos los plazos fechas y cronogramas, si se aprueba ya no podría participar ningún candidato que no esté ya inscrito en un partido”, detalló.