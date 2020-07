Edgar Alarcón: excontralor pide levantamiento de su inmunidad para ser investigado

Mediante la mesa de partes del Congreso, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Édgar Alarcón, pidió el levantamiento de su inmunidad parlamentaria, con la finalidad de ser investigado por diversas acusaciones durante su rol como contralor general de la República.

Luego de dos denuncias constitucionales en su contra presentadas por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por peculado doloso y por enriquecimiento ilícito, el legislador de la bancada Unión por el Perú consideró que se tratan de "refritos" sobre su accionar en la Contraloría.

"El día de hoy he presentado que me levanten la inmunidad, por medio de mesa de partes, y me quiero someter a todas las investigaciones y en esa línea seguiré trabajando", refirió. Alarcón sostuvo que desea someterse "como cualquier ciudadano" a este proceso.

"Uno de los casos es sobre los recibos supuestamente fantasmas que no encontraron informes en la Contraloría y el otro sobre un enriquecimiento por S/. 220,000, en este caso, creo que la fiscal no consideró mi saldo en bancos cuando ingrese a ser contralor, pero ese tema lo voy a aclarar", aseguró.

Asimismo, adelantó que conversará con el titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Luis Roel, para que vea su caso "lo más rápido posible". Sobre los pedidos para que deje la Comisión de Fiscalización indicó que el mismo deberá ser sometido a votación dentro de UPP.