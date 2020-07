César Hinostroza se victimiza y asegura que es un perseguido político

Tras ser protagonista de un sinfín de polémicos audios que revelaron la putrefacción al interior de nuestro sistema de justicia, finalmente el prófugo exjuez supremo César Hinostroza será extraditado al Perú debido a que el Consejo de Ministros de España acordó aprobar esta medida.

Ante la decisión del gobierno español, César Hinostroza Pariachi, sindicado cabecilla de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, se victimizó y aseguró una vez más que es un perseguido político.

"A mí me han satanizado, a mí me han dicho delincuente. El máximo representante del país me tildó de delincuente, pidió una condena severa, violando la presunción de inocencia. Por qué no pide lo mismo ahora para la gente que está involucrada en su gobierno ¿Esto es justicia? Esto es persecución señores", finalizó.