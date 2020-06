Advierten que 26 entidades financieras podrían quebrar si aprueban condonación de deudas

Desde la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de la República, se planea promover una ley para congelar hasta por 4 meses, todas las deudas que la población tenga en el sistema financiero, las consecuencias podrían ser catastróficas.

Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), 26 entidades financieras quebrarían y los ahorros de 6 millones de personas se estarían en riesgo.

Para el economista Jorge Carrillo, la ley no solucionaría los problemas de quienes verdaderamente enfrentan problemas económicos. “No está enfocada en quienes requieren apoyo, no se puede brindar una solución generalizada porque no todos tienen problemas y este tema se tiene que ver uno a uno. La medida incrementa el riesgo de insolvencia y podría generar el quiebre de entidades financieras”, detalló.