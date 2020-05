Esposa de Pier Figari pide su libertad por riesgo de contagio de Covid-19

El exasesor fujimorista, Pier Figari, se encuentra cumpliendo una prisión preventiva de 18 meses en Castro Castro, la cual vence la próxima semana, sin embargo, la Fiscalía ha solicitado una prórroga de 12 meses más. Ante la situación, su esposa Giulana Scavino pide su libertad por riesgo de contagio de Covid-19.

Giulana Scavino señala que la Fiscalía ha pedido una prórroga de su prisión preventiva porque la pandemia del coronavirus no les ha permitido avanzar en la investigación de su esposo.

"La Fiscalía está pidiendo esta prórroga absurda porque están alegando que por la pandemia no han podido avanzar con sus investigaciones, cuando Pier no tiene la culpa de ello. Ellos han tenido 18 meses para investigar y no han encontrado nada y no van a encontrar nada porque él no ha cometido ningún delito", sostuvo la esposa.

Además, señaló que el exasesor fujimorista, Pier Figari, corre peligro de contagiarse del Covid-19 debido a que él se encuentra recluido en una zona muy cerca a la salida de los enfermos contagiados.

En tanto, se informó que Jaime Yoshiyama, exdirigente de Fuerza Popular investigado por el caso Odebrecht, dio positivo a la prueba rápida de Covid-19.