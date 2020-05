Martín Vizcarra envió emotivo saludo por el Día de la Madre durante estado de emergencia

El presidente de la República, Martín Vizcarra, saludó este viernes a las madres del país, en el marco del Día de la Madre, a celebrarse este domingo 10 de mayo, durante el estado de emergencia por la pandemia de coronavirus en el país.

"La madre es símbolo de entrega, compromiso y amor. Este domingo estaremos con inmovilización total, por ello los que tienen a su madre y viven con ella seguramente la podrán saludar", precisó.

No obstante, recordó a quienes no viven con ella y han hecho su propio hogar. "Entiendo que el mayor anhelo es ir a saludarla y abrazarla. Pero no lo vamos a poder hacer porque somos responsables".

“El mayor sacrificio que debemos hacer este domingo 10 de mayo, Día de la Madre, es protegerla y cuidarla. Siempre le hemos dado muchos besos y abrazos antes, pero ahora esperemos un poquito más para retomar esas muestras de cariño”, añadió.

“La mejor demostración del amor por la madre, para los que la tienen viva y presente, es cuidarla. Yo perdí a mi madre hace seis años”, expresó el jefe de Estado.

“Feliz Día de la Madre a la distancia, como corresponde. Saludo también a las madres que estarán trabajando (...) en la primera línea de lucha contra el coronavirus, y que asumen el riesgo de contagiarse y siguen esforzándose para llevar el pan a su familia".