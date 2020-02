Hijo de Yehude Simon sobre detención preliminar: ''Mi padre no tiene plata''

El hijo del expremier Yehude Simon Munaro, Yehude Simon Valcárcel, habló sobre los inmuebles allanados y vinculados a su padre.

''Mi padre no ha recibido, yo he estado subvencionando a mi padre en muchas cosas porque él no tiene plata, mi padre no tiene plata'', sostuvo.

Con respecto al dinero recibido de la caja 2 de la constructora para su campaña electoral reelecionista, Simon Valcárcel dijo: ''Mi padre no estaba encargado de la campaña, él no estaba viendo directamente la campaña, tenía otras personas que se encargaban de la parte financiera'', agregó.

Recordemos que la mañana del lunes el exgobernador de la Región Lambayeque, Yehude Simon fue detenido preliminarmente por el caso Odebrecht. La intervención se dio en su casa en Surco.