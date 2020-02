Jorge Muñoz: ¿qué obras de infraestructura vial se realizarán en Lima este 2020?

A un año de gestión, el alcalde de Lima Jorge Muñoz comentó a la prensa algunos de los grandes proyectos que planea ejecutar en la capital este 2020: la ampliación norte del Metropolitano, la primera línea de teleférico de Lima y el paso a desnivel en el óvalo Monitor en Surco.

Estas obras superan, en total, los mil millones de soles, y tiene por objetivo mejorar el transporte y combatir en tráfico. En esa línea, el burgomaestre respondió sobre los colectivos informales, una problemática que ha venido tomando fuerza en los últimos meses.

Muñoz aseveró que ese tema es un trabajo que le compete a la ATU. “Ya no está en nuestras manos, ya pasó a la Autoridad de Transporte Urbano. La fiscalización de colectiveros está en manos de la ATU”, enfatizando, además, que como municipio se encargan del Metropolitano, los alimentadores y corredores.

Además, rechazó la propuesta del ministro del Interior, Carlos Morán, que reduciría el resguardo policial a congresistas y ministros. “Creo que eso no cambia la historia (…) La diferencia tiene que darse con acciones concretas para atacar la delincuencia”, argumentó.

Finalmente, al ser cuestionado sobre una autovaloración indicó que no era lo correcto, pero luego indicó que su motivación principal es hacer obras sin corrupción. “Había otras personas que hacían eso, bueno, nosotros no. En eso me pongo 20”, concluyó.