Desbalance patrimonial de Nadine implicaría un nuevo delito en su investigación: evasión tributaria

Este martes, el fiscal Germán Juárez de Atoche informó sobre un desbalance patrimonial de la exprimera dama Nadine Heredia quien habría gastado entre los años 2005 y 2016 más dinero del que puede sustentar.

“Se advierte un desbalance patrimonial con relación a Nadine Heredia Alarcón ascendente a la suma de 1 millón 977 mil 543 soles”, informó el fiscal; este hecho demostraría que tanto Heredia como Ollanta Humala habrían tomado parte de los aportes de Odebrecht en el año 2011.

Para Carlos Caro, abogado penalista, esta nueva arista en la investigación del caso de lavado de activos implicaría la imputación de otros delitos. “Si ha ingresado plata a su patrimonio que no ha declarado a la Sunat, eso puede implicar evasión tributaria, o si era plata que tenía que entrar al partido y se la han llevado a su casa, eso podría implicar fraude en la administración de persona jurídica”, detalló Caro.

Anteriormente ya se había revelado que el expresidente habría recibido 16 millones de dólares de parte del denominado Club de la Construcción, hecho que Humala negó rotundamente.

“Jamás he recibido, jamás me he metido en ese tipo de actos de corrupción. Entré a la presidencia para servir a mi país y siento indignación por lo que ha salido el día domingo”, declaró el exjefe de Estado.