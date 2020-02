Omar Chehade calificó de "cortina de humo" retiro de resguardo policial a congresistas electos

La medida anunciada por Carlos Morán, ministro del Interior, para retirar el resguardo policial a los congresistas electos en el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana, desató una ola de críticas.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Omar Chehade, quien salió electo parlamentario para el periodo 2020-2021. “Es sin lugar a dudas una medida antitécnica, demagógica, populista y que evidentemente es una cortina de humo para tapar el escándalo de Odebrecht y la salida de cuatro ministros de Estado por parte del Ejecutivo”, manifestó.

Asimismo, señaló que desde el Gobierno deberían también implementar dicha medida. “ Yo como parlamentario no tendría ningún problema que me quiten mi seguridad policial. Finalmente es responsabilidad del ministro del Interior, pero así como quieren quitar la seguridad a los congresistas de la República, que apenas tienen un policía asignado por día, con mayor razón deberían quitar la seguridad a todos los ministros de Estado (…). Deben predicar con el ejemplo”, sostuvo.

Mientras tanto, José Luis Pérez Guadalupe, exministro del Interior, consideró que esta medida no solucionará la inseguridad ciudadana. “Creo que tiene que ser una medida integral, no solamente a los congresistas sino que se le tiene que reducir el número, no quitar la seguridad sino reducir el número, pero también a los miembros del Ejecutivo por ejemplo, pero estas medidas tienen que ser conversadas”, indicó.