Enfrentamientos en Podemos Perú: ¿qué está pasando con bancada que lidera Daniel Urresti?

A pesar que solo ha pasado una semana desde que se realizaron las elecciones parlamentarias, en el partido Podemos Perú (PP) ya hay muestras de enfrentamientos entre sus miembros. Estos iniciaron tras una polémica declaración de Daniel Urresti.

Este último fue quien obtuvo la mayor votación en el último proceso electoral, y no tardó en asegurar que él dirigía la agrupación política. "La bancada de Podemos Perú ha sido elegida porque yo he sacado medio millón de votos, porque por mí han pasado la valla. Responde directamente a mí, yo soy el líder, y eso no es porque yo lo he decidido, es el trato que hemos hecho con el señor (José) Luna Gálvez", aseveró Urresti.

No obstante, Enrique Wong, secretario general del PP, se manifestó en contra de esto y recalcó que Urresti era tan solo un invitado del partido. A esto se suma que el día lunes, José Luna se apersonó con el resto de la bancada en palacio de Gobierno para el diálogo con el presidente Martín Vizcarra, pese a tener licencia por las investigaciones en su contra y un pedido de prisión preventiva que pesa sobre él.

Continuando con la polémica, Urresti declaró a la prensa y vociferando reafirmó que no "blindaría" a nadie. "Nosotros no vamos a blindar a nadie, no vamos a mover un dedo y a decir una sola palabra en defensa del señor Luna".