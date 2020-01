Mulder respondió críticas de Del Castillo tras resultados del Apra en últimos comicios

El excandidato al Parlamento, Mauricio Mulder, no se quedó callado y respondió a Jorge del Castillo, quien manifestó que la actual dirigencia del Apra debe retirarse tras los resultados que dejaron fuera al partido de este nuevo periodo legislativo.

“A mí no me van a venir con atarantes en el sentido de decir aquí el responsable eres tú porque la decisión la hemos tomado todos y la posición también, así que no va a renunciar el comité ejecutivo nacional actual ni tampoco vamos a estar en una posición de darnos de golpe de pecho porque todos somos responsables y lo que vamos a hacer es un llamado a un plenario para que así podamos ver todos las propuestas de solución que hay y encaminar al partido hacia una reingeniería”, expresó.

Por otro lado, aseguró que los malos resultados de los dos últimos procesos electorales es responsabilidad de Jorge del Castillo y cuestionó su no salida del cargo que venía ocupando.

“Esta crisis que tenemos del 2011 y 2016 son responsabilidad de él y no dio un paso al costado, él era el secretario general en ese momento. Qué extraño que ahora diga ‘yo habría dado un paso al costado’. ¿Y por qué no dio el paso al costado en el año 2011? En el año 2016 él era secretario general en ese momento, se quedó al contrario siete años”, sostuvo.

Además, respondió a Daniel Urresti, quien le ofreció un puesto como agente de serenazgo. “Prefiero ser barredor de cualquier sitio que tener que compartir escaños con una persona como él”, señaló.

Finalmente le restó importancia a su alejamiento del Congreso tras 19 años de gestión, pues manifiesta que trabajo no le faltará. “Yo soy abogado y tengo mi empresa que se llama Mauricio Mulder Abogados EIRL y ya tengo dos clientes”, aseguró.