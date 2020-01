Martín Vizcarra descarta ejecutar proyecto minero Tía María en su Gobierno

El presidente de la República consideró que si no se generan los consensos, no lo van a forzar.



El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció la noche del miércoles que el proyecto minero Tía María en Arequipa, no se llevará a cabo durante el año y medio de Gobierno que le queda.

"En este Gobierno no, no hay forma, no están dadas las condiciones", declaró a Canal N. "Si no se generan consensos, no vamos a forzarlo. Pero sí hay otros proyectos que sí están saliendo porque se generaron las condiciones adecuados", indicó.

El mandatario precisó que otorgar con una licencia de construcción de un proyecto no implica necesariamente tener la licencia social, "eso lo tenía claro la empresa y la población, es un paso más". Indicó que incluso cuentan con un documento firmado por Southern Peru en el que se comprometen a no invertir si no existen las condiciones sociales.