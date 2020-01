Daniel Mora renunció a su candidatura al Congreso

Daniel Mora, postulante con el número 3 por el Partido Morado en las Eleccciones Congresales Extraordinarias 2020, a realizarse este domingo 26 de enero, anunció su retiro de la presente contienda.

“Ante la denuncia que viene circulando en redes sociales expreso con mucho pesar lo siguiente: Renuncio irrevocablemente a mi candidatura al Congreso, así como al @partidomorado. Agradeciendo a todos mis seguidores por su respaldo y a los que siempre confiaron en mí”, expresó a través de su cuenta de Twitter.

Como se recuerda en las últimas horas trascendió una demanda por violencia familiar por parte de su esposa, Lilia Jaureguy, la cual data de marzo del 2019.

“Me dio una cachetada rompiéndome la nariz, a lo que me defendí con mis manos. Ante eso, empezó a abofetearme, me caí al piso. Estando ahí, indefensa, comenzó a patearme varias veces”, narró la agraviada.

Un mes después, es decir, en abril, el Octavo Juzgado de Familia de Lima ordenó que Mora sea sometido a tres meses de terapia psicológica. Además, resolvió dictar medidas de protección a favor de la víctima, quien presentada lesiones en sus extremidades y rostro.