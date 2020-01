Elecciones 2020: ¿cómo funciona la cifra repartidora?

El método de cifra repartidora es un sistema electoral que se utiliza, generalmente, para repartir los escaños de un cuerpo colegiado, de modo no puramente proporcional a los votos obtenidos por las candidaturas.

Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, explicó el por qué no es tan sencillo determinar el número de escaños para cada candidato.

''Supongamos que hay 100 escaños si yo saco el 36% Me darán 36 escaños, pero qué pasa yo saco como sucede en la realidad con fracciones, 36.7, no me van a dar 36.7 escaños'', sostuvo.

El número de escaños otorgado a cada partido se determina a través de un método matemático denominado ''El método don'', que consiste en dividir el total de votos logrados por cada partido.