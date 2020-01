Vladimir Cerrón reitera su admiración al régimen venezolano: "el pueblo recuerda a Chavez"

Pese a que fue condenado a tres años y nueve meses por delitos de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo al favorecer a un consorcio en La Oroya, el exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón sostuvo ante las cámaras de Panamericana que "solo cumplió con su trabajo".

"El no haberlo cumplido me hubiera generado una denuncia por omisión de funciones y lo peor de todo que hubiera paralizado una obra en perjuicio de una población que necesita de agua y desagüe", indicó.

Respecto a su viaje a Venezuela, aseguró que en ese país gobernado por Nicolás Maduro no hay crisis. "He visto un país que no tenía esa hambruna que habla la Derecha, el 70% de Caracas es chavista, el pueblo recuerda con bastante religión a Hugo Chavez", expresó.