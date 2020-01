Cierre del Congreso: discrepancias por informe que declara infundada demanda competencial

Este lunes, el magistrado Carlos Ramos encargado de la ponencia sobre la demanda competencial contra la disolución del Congreso, recomendó infundar dicho pedido ante el pleno del Tribunal Constitucional.

Las reacciones desde el Parlamento no se hicieron esperar. “Si fuera así, no me sorprende, porque él había adelantado la opinión en relación a esta demanda competencial”, indicó Milagros Salazar.

En tanto Marco Arana, indicó que “esperan que el TC tomen una decisión adecuada y no terminen con una sentencia controvertida como en otros casos”.

Recordemos que Pedro Olaechea interpuso esta demanda el 30 de setiembre del 2018. “Habría que revisar los fundamentos que sostienen esta posición del magistrado [Carlos Ramos] desde el punto legal jurídico”, mencionó Miguel Torres, de Fuerza Popular.

En respuesta, Indira Huillca agregó que no había margen para decir que hubo Golpe de Estado o quiebre constitucional.

En los próximos días, el Tribunal Constitucional debatirá la propuesta expuesta por Carlos Ramos y según trascendió podría presentar un pronunciamiento antes del 26 de enero, día en que se realizarán las elecciones parlamentarias.