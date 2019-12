Mauricio Mulder critica eventual censura de ONPE a Spot del Apra

Así como el caso de Solidaridad Nacional, el nuevo spot publicitario del partido aprista ha causado gran controversia, debido a que lejos de tener propuestas al Parlamento 2020, solo muestra una férrea crítica al Gobierno de turno.

En ese sentido, el candidato para el partido de la estrella cuestinó que la ONPE pretende censurar el polémitoc Spot.

Pero ellos dicen que no eso no pasa, no se puede mencionar al presidente porque supuestamente representa a la nación, no se puede criticar porque lo que se debe hacer son propuestas, ya nosotros vamos a hacer otros spots de propuestas también, pero cómo que no se puede criticar? en qué país estamos?