Según Ipsos: Del Solar y Forsyth encabezan simpatías políticas al cierre del 2019

Cierra el 2019 y Salvador Del Solar y George Forsyth continúan como los políticos con mayor simpatía en el público.

El expremier Del Solar bajó dos puntos porcentuales de simpatía, según la encuestadora Ipsos, pero aún encabeza la lista con un 13%. Al parecer, la población aún recuerda el episodio donde Del Solar tuvo un accidentado ingreso al Parlamento. “No lo dejaban entrar al Congreso. Ingresó para plantear la cuestión de confianza y tuvo un discurso bastante recordado en la mente de la población que quedó como un recuerdo de precisión, de firmeza”, dijo el analista político, Percy Medina.

En tanto, con el mismo porcentaje de seguidores, el alcalde de La Victoria, también se posiciona como otro de los personajes políticos con mayor simpatía de la población. “Es joven (…) ya era conocido antes de ser elegido. Empezó con mucho dinamismo, tomando decisiones, atacando mafias”, indicó Medina.

La encuesta no mide intención de voto, pero si la simpatía que convierte a personajes políticos en figuras presidenciables. “La gente toma decisiones en la recta final, más cerca del día de la elección, eso hace que a esta distancia del proceso electoral presidencial no haya candidaturas exitosas o no exitosas”, indicó el especialista.

En una tercera posición se ubica Keiko Fujimori con un 10% de las preferencias y, luego, Julio Guzmán y Verónika Mendoza con 6% cada uno.