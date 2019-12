Elecciones 2020: ¿Qué partidos están a favor de la inmunidad parlamentaria?

Uno de los temas más polémicos en la agenda legislativa es la inmunidad parlamentaria. Por ello, muchos candidatos que postulan en estas elecciones 2020 han aprovechado el momento para proponer eliminarla Y otros políticos para defenderla.

Somos Perú plantea que los congresistas no gocen de ningún tipo de inmunidad. "Nosotros rechazamos, la tentación de blindar es muy grande, mejor no hay inmunidad", expresó el candidato Manuel Masías.

Desde el Partido Morado, coinciden con esta posición, sin embargo señalan que a través de un debate se puede regular la prerrogativa parlamentaria. "Empecemos con eliminarla y luego durante el debate, vemos en qué casos mantenerla", explicó.

Uno de los partidos que defienden la inmunidad parlamentaria es Fuerza Popular, que asegura que sin esta prerrogativa, los legisladores no podrían cumplir de forma tranquila su labor de fiscalización.

“La inmunidad es una garantía que tiene el parlamentario para fiscalizar sin interferencia de terceros. Si se elimina, el congresista no va a poder fiscalizar libremente", refirió Dietel Columbus.

Hay otros partidos políticos que defiendan la inmunidad parlamentaria, pero con algunos cambios para que no se convierta en impunidad.

El Partido Popular Cristiano plantea que sea otra entidad que levanta la inmunidad como el Tribunal Constitucional. "Me queda claro que no es el Parlamento, nunca más, han demostrado en varios años de práctica que no son capaces", detalló Alberto Beingolea.