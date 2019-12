Elecciones2020: posturas sobre el enfoque de género y matrimonio igualitario

Cada vez más cerca a las elecciones congresales y algunos candidatos y sus partidos políticos dan sus propuestas respecto al enfoque de género y el matrimonio igualitario.

En la agenda de Solidaridad Nacional, según el candidato Alejandro Muñante, lo prioritario será dejar sin efecto el enfoque de género aplicado a la currícula escolar. “(…) creemos que la educación tiene que ser libre de todo tipo de imposición ideológica y que los niños puedan recibir realmente una educación de calidad”, señaló el 10 de Solidaridad Nacional.

El partido morado, de acuerdo con el postulante Alberto de Belaúnde, defenderá la implementación del enfoque de género. El argumento que usan los detractores para oponerse al enfoque de género es que se incitaría a los menores a que tengan diferente tipo de opción sexual, sin embargo eso no es posible. “(…) yo, por ejemplo, que soy una persona abiertamente gay, nunca decidí serlo, es algo que nace con cada persona (...) estuve 12 años en un colegio católico recibiendo una educación absolutamente heterosexual y no me volví heterosexual”, indicó el 6 del partido morado.

En cuanto al partido Somos Perú, señaló que está a favor de la unión civil pero no del matrimonio igualitario, según señaló la candidata Mónica Acuña, que lleva el número 14. Quienes tienen posturas extremas son los partidos Juntos por el Perú y Podemos Perú.

Lucía Alvites, el número 14 de Juntos Por el Perú señaló que está a favor del matrimonio igualitario, pues al igual que una persona heterosexual puede casarse y tener una familia “no le encuentro impedimento para que una pareja del mismo sexo no pueda casarse, es parte de la democracia”.

Mientras, Pastor Orestes Sánchez, el 7 de Podemos Perú, señaló que “¿para qué se casarían si no van a reproducirse?, entonces el tema es, básicamente, el económico, patrimonial (…) a mi me parecería que no sería correcto que un niño tenga dos papás o dos mamás. En el sector cristiano, evangélico, siempre respetamos lo que Dios ha creado”.