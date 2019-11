Domingo Pérez sobre libertad de Keiko: “Tiene tintes políticos, podría ser declarada nula”

Luego de enviar un documento al procurador público del Poder Judicial solicitando revertir la sentencia de excarcelación de Keiko Fujimori, el fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez, se mostró confiado en que el fallo del TC podría ser declarado nulo.

"Es incongruente, inejecutable y tiene tintes políticos. (...) podría ser fácil declarada nula", indicó. En respuesta, el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume dijo ante los cuestionamientos del fiscal que se tata de una sentencia que "es congruente y fortalece el sistema anticorrupción".

"Las personas tenemos derechos que no pueden ser avasallados. A mí me han dicho que soy humalista, vizcarrista, aprista y eso me tiene sin cuidado", afirmó.

Por otro lado, Carlos ramos, integrante del TC, también sustentó su voto a favor de la lidereza de Fuerza Popular. “La prisión preventiva se da en casos excepcionales”.

En tanto, Eloy Espinosa Saldaña defendió la postura de Domingo Pérez de plantear una nulidad. "Está en todo su derecho de hacerlo. Corresponderá a los cuatro magistrados que hicieron la sentencia resolverlo", finalizó.