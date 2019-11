Mauricio Mulder responsabiliza a Vizcarra de que su candidatura sea improcedente

Inconforme. El exparlamentario Mauricio Mulder criticó duramente a los miembros del Jurado Electoral Especial tras haber declarado improcedente su candidatura al Congreso 2020. De otro lado, culpó al Gobierno del presidente Martín Vizcarra y lo responsabilizó de estar detrás de esta reprensión.

"En esta circunstancia será por orden del Gobierno y no por otra cosa, porque no hay ningún argumento que sostenga que un partido político con dirigentes, con presencia de congresistas, no participe. Se aterran que los apristas estemos ahí [En el Congreso]", protestó.

Agregó que pese a que son pocos los candidatos al Apra, son quienes dan más batalla al jefe de Estado. Sobre la improcedencia de su candidatura, señaló que los integrantes que conforman el Jurado Electoral Especial no tienen la preparación suficiente en derecho electoral. "Tengo la impresión de que hay una enorme negligencia", dijo desde su posición política.

Sobre este caso puntual el partido aprista presentará este sábado una apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (segunda instancia electoral).

Hasta el momento, el único partido inscrito y de forma oficial es la agrupación política Frepap. Juntos por el Perú, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Solidaridad Nacional son los cuatro partidos cuyas listas ya han sido admitidas y están en proceso de tachas. Las otras 17 listas se encuentran aún en proceso de evaluación.