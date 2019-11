Elecciones congresales 2020: ¿Continuarán los aportes privados no declarados en las campañas políticas?

Las revelaciones de diversos empresarios que aceptaron aportar cuantiosas cantidades de dinero a diferentes partidos políticos no solo evidencia la poca transparencia con que actuaron sino que provocará consecuencias en las próximas campañas electorales...

"Yo creo que van a ser muy austeras porque las personas que tienen dinero, las empresas que lo tienen van a ser muy cuidadosas para dar dinero a campañas y creo que por lo general se van abstener", indicó Antero Florez.

Sin embargo, para el analista político Jeffrey Radzinsky, los aportes ocultos de la empresa privada continuarán presentes en las campañas.

"Lo que queda claro es que el financiamiento privado de las campañas políticas va a seguir y va a seguir tanto el financiamiento privado declarado como el no declarado y dentro del financiamiento privado no declarado está el de fondos lícitos que claro igual es un financiamiento ilegal porque no cumple con la declaración, porque no cumple con los límites que establece la norma", refirió.