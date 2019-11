Caso Keiko Fujimori: ¿era o no delito donar millonaria suma de dinero a Fuerza Popular?

El exorbitante aporte de 3 millones 650 mil dólares para la campaña de Keiko Fujimori en el 2011 por parte de la empresa Credicorp, ha llevado a muchos a preguntarse si ¿era o no un delito donar tal cantidad de dinero a un partido político?

Al respecto, José Tello, especialista en derecho electoral, indicó que “se fueron por encima del tope que permitía la ley”, pero que no debería darse bajo una connotación penal, sino una “responsabilidad administrativa de la organización política”.

“El señor Dionisio Romero ha dicho que el aporte que ha dado ha sido debidamente registrado en las operaciones contables de sus empresas y, por lo tanto, no es ilegal”, indicó la abogada penalista, Romy Chang.

Pues, según la Ley de Partidos Políticos vigente en el 2011, el monto máximo que se podía aportar era lo equivalente a 60 UIT, es decir, 216 mil soles. Fuerza Popular no declaró ante la ONPE la procedencia de este dinero, sino que habría utilizado aportantes falsos para justificar el elevado monto.

“La no declaración del dinero sí es un delito contra la fe pública, es un delito de falsa declaración en un procedimiento administrativo y un delito de falsedad genérica. La razón por la que la Fiscalía no ha imputado estos delitos es que por el tiempo transcurrido y por la pena tan baja que tenían estos delitos ya están prescritos, entonces si se cometieron ya ahora no podría investigarse”, manifestó Chang.

Cabe señalar que para las elecciones del 2021, la ley de financiamiento prohibido de las organizaciones políticas, promulgado en el mes de agosto, estará vigente.