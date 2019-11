Elecciones congresales: Jurado Electoral revisará durante tres días si listas cumplen con requisitos

En total 22 son partidos los que solicitaron inscribir sus listas para las próximas elecciones congresales que se llevarán a cabo en enero de 2020.

Según se confirmó, de esas listas suman un total de 2915 candidatos que pelearán por 130 escaños en el Parlamento. Sin embargo, esta cifra de postulantes podría reducirse en las próximas semanas, debido a que el Jurado Electoral Especial tiene tres días hábiles para revisar si las listas cumplen con los requisitos necesarios para participar en estos comicios.

Los requisitos son:

1. SER PERUANO DE NACIMIENTO

2. SER CIUDADANO EN EJERCICIO

3. TENER MÁS DE 25 AÑOS

4. ESTAR INSCRITO EN LA RENIEC

OTROS REQUISITOS A TOMAR EN CUENTA

"Existen otros requisitos que son negativos, lo que no debe hacer un candidato, por ejemplo, no debe tener una sentencia condenatoria por la omisión de algún delito doloso ni tener una sentencia que lo inhabilite en el ejercicio de derechos políticos y no debe recaer sobre él una sentencia judicial de interdicción, indicó Virgilio Hurtado experto en temas electorales.

Agregó que los partidos deben cumplir con ciertas normativas como llevar a cabo elecciones internas y respetar la cuota de genero, que en esta campaña es del 30%.

Finalmente, confirmó que el 3 de diciembre el JEE dará a conocer cuáles son las listas admitidas y desde esa fecha comenzará el proceso de tachas, renuncias y expulsiones.