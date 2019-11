Caso Keiko Fujimori: ¿TC debería considerar declaraciones de Jorge Yoshiyama?

El Tribunal Constitucional pidió copias certificadas del testimonio de Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino del exsecretario de Fuerza Popular, a los fiscales del equipo especial Lava Jato. Como se recuerda Sasaki aseguró que Keiko Fujimori sabía de los aportes de Odebrecht a su campaña presidencial en 2011.

Frente a esa solicitud, especialistas analizan si el máximo órgano constitucional, presidido por Ernesto Blume, debería considerar las declaraciones de Yoshiyama antes de emitir una decisión sobre la libertad de Keiko Fujimori.

Para el constitucionalista, Luciano López, esta es una práctica que no es nueva, "pero no es recurrente tampoco. Está en la discrecionalidad. Esa práctica ya existe, pero no es constante", indicó.

Opinión distinta es la de Romi Chang, quien sostiene que "dicha evaluación" no sería correcta, porque el hábeas corpus se sustenta en una supuesta infracción constitucional, que se habría dado al momento que se impuso la prisión preventiva a Keiko Fujimori. "Eso fue meses antes de las declaraciones de Yoshiyama, entonces no tendría que ser evaluado", argumentó la letrada.

"TIENE QUE VER CON OBSTRUCCIÓN PROBATORIA"

Como se recuerda, Yoshyama Sasaki dijo que la lideresa del partido naranja mandó a su bancada a crear proyectos de ley para frustrar la investigación de la Fiscalía en su contra.

“La versión radica que si hubiese tratado de diseñar leyes, para evadir la responsabilidad de esta investigación, eso tendría que ver con obstrucción probatoria, es decir el aparato de poder en el Congreso para obstruir la investigación", indicó López, dejando claro que dicho argumento "tendría que ver con uno de los elementos de la prisión preventiva".

ANALIZARÁN DECISIÓN

Finalmente este martes 19 de noviembre, los miembros del TC, se reunirán para analizar la ponencia de Blume, cuya decisión buscará dar libertad o no a Keiko Fujimori, quien se encuentra más de un año en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos por una investigación contra lavado de activos.