Elecciones 2020: ¿Qué partidos tienen pocas posibilidades de formar una bancada?

La reciente encuesta de Datum señala que el 77% de la población peruana votaría por candidatos que no hayan sido congresistas. Cifras que revelan el pedido de la ciudadanía de conocer rostros nuevos en la política peruana.

“Va en línea con la desaprobación que tenía el Congreso cuando fue disuelto, pero en una contienda en la cual el partido que más votación tenga como Acción Popular con 15%, y que un 8% sí quieran votar por algún miembro del Congreso disuelto, no es un mal porcentaje, con esa cifra te pasan la valla”, indicó la politóloga Mariela Campos.

NO ALCANZARÍAN VALLA ELECTORAL

Para la experta, hay ciertos partidos que tienen pocas posibilidades de formar una bancada debido a los candidatos que han presentado. “Hay otras congresistas como Rosa Bartra, Yeni Vilcatoma y Nelly Cuadros que están yendo con Solidaridad Nacional que es un partido desprestigiado, muy golpeado por los cuestionamientos a Luis Castañeda y además ellas son la cara visible del Congreso disuelto”, explicó.

Otro de los partidos que Campos sugiere es el partido aprista peruano, quien corre riesgo de no pasar la valla electoral. "Me parece que es un escenario más que probable porque en las encuestas el Apra no tiene un porcentaje de votos significativo, no tiene cuadros en su lista como para hacer una campaña que vaya incorporando más gente a votar por la estrella", mencionó.

CIFRAS DE DATUM

De acuerdo a la encuesta de Datum, Acción Popular lidera la intención de voto con un 15%, en segundo lugar se encuentra el partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular con 5% al igual que el Partido Morado. En tanto Alianza para el Progreso alcanza un 4% similar al Frente Amplio, mientras que el Partido Popular Cristiano y el Partido Aprista Peruano se encuentran relegados con solo 3%.