Mariella Zanetti acudió a firmar el “Pacto ético electoral”: “No voy a dejar mal al país”

La ex bailarina y actriz cómica Mariella Zanetti asistió a la firma del pacto ético electoral acompañada de la dirigencia del partido Vamos Perú, con quien postulará en las elecciones congresales de enero 2020.

En sus razones, la exregidora explicó que “soy una ciudadana que vive que sufre, como todos, quiero ser la voz de muchas mujeres, que están frente a un Poder Judicial corrupto”, indicó Zanetti.

Aseguró que no deben dudar de su capacidad para ocupar un escaño al Congreso. “Yo no voy a dejar mal al país, no voy a decepcionarlos”, finalizó. En total fueron 21 de los 24 partidos con inscripción vigente participaron de esta firma que promueve el respeto entre los candidatos a los comicios electorales del próximo año.