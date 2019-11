Martín Vizcarra: razones por las que su aprobación cayó el último mes

Empezó a caer. La popularidad del presidente Martín Vizcarra luego de disolver el Congreso llegó a un pico de 83% de apoyo ciudadano. “El más alto históricamente”, indicó Urpi Torrado, gerente de la encuestadora Datum. Sin embargo, entre octubre y noviembre su ansiada aprobación empezó a disminuir, pasando a ser respaldado con un 69%, es decir cayó 13 puntos porcentuales.

Si bien el mandatario cuenta con una aceptación significativa, pues representa más de la mitad del apoyo popular, las cifras decaídas tienen un significado que no puede pasarse por alto. Según Torrado, quienes no apoyan más al jefe de Estado​ están a la espera de resultados concretos de parte del Ejecutivo.

“La gente de alguna manera sentía que lo que paralizaba el Perú era este conflicto que había entre dos poderes del Estado y esto se habría superado, al no haber Congreso ya no hay obstrucción y al no haber obstrucción debería verse resultados.

CIFRAS QUE HABLAN

Para la especialista, la gente considera que no está haciendo un buen Gobierno, es decir no ven resultados. Por otro lado algunos lo han catalogado como mentiroso y eso principalmente está referido a los temas de Chinchero, al tema de su empresa cuando él fue presidente regional.

Entre las razones por las que la población rechaza la gestión presidencial están la delincuencia (18 %), que es “mentiroso” (18 %), que está teniendo “una mala gestión” (18 %) y que la economía “está peor” (14 %).

Cabe resaltar que un 58% de encuestados señala que el presidente Vizcarra está gobernando igual que antes de disolver el Parlamento. En tanto, un 52% considera que el Gobierno logrará reducir la delincuencia, uno de los problemas que más agobia al país.