Sin inmunidad: Ex congresistas Joaquín Dipas y Zacarías Lapa serían los primeros en ir a prisión

Sin protección. Los ex congresistas de Fuerza Popular, Joaquín Dipas y de Frente Amplio, Zacarías Lapa, tienen sentencias condenatorias en su contra por delitos de colusión y negociación incompatible, respectivamente. Y al perder su inmunidad parlamentaria este último miércoles, serían los primeros en ser detenidos y recluidos en un penal.

"La sentencia se tiene que aplicar porque en materia penal esta se ejecuta de inmediato, salvo orden expresa de parte del Tribunal, en este caso lo único que se esperaba es que el Parlamento, el Congreso levante la inmunidad, trámite que ya no es necesario, por tanto se puede ejecutar la orden", indicó el abogado Carlos Caro.

INVESTIGADOS

En la lista de excongresistas que ya no tienen ningún tipo de protección están todos aquellos que han cometido delitos comunes, más no de funciones. Por ello, el exlegislador de Fuerza Popular Moisés Mamani quien es investigado por tocamientos indebidos en agravio de una tripulante de una conocida aerolínea, ahora no podrá eludir de la justicia.

"Él ya tenía la inmunidad levantada con lo cual su proceso continúa en la instancia en la que se encontraba sin ninguna limitación", manifestó Caro. En tanto otros exparlamentarios que serán investigados sin ningún impedimento son Yesenia Ponce y Betty Ananculí, quienes habrían mentido en sus hojas de vida al postular al Congreso por la lista del partido de Keiko Fujimori.

Cabe recordar que de los 130 integrantes del Parlamento disuelto, dos tienen sentencias y 29 tienen investigaciones abiertas en Fiscalía. De estos últimos, 14 están siendo investigados por delitos comunes. De esa cifra, solo Richard Acuña pertenece a la Comisión Permanente; es decir aún cuenta con inmunidad parlamentaria.

El delito cometido por Acuña que sería fraude procesal data del año 2004, por lo que su sanción ya habría preescrito. Sin embargo, el excongresista de Alianza para el Progreso, tiene otra investigación fiscal por patrocinio ilegal, por haber realizado gestiones ante la Sunedu en favor de la universidad Señor de Sipan durante el proceso de licenciamiento de esta casa de estudios sobre la cual posee intereses particulares.

DIFERENCIAS ENTRE DELITOS COMUNES Y DE FUNCIÓN

En tanto, existen casos en los que los exparlamentarios no pueden se procesados aún porque no han cometido delitos comunes sino delitos de función. El experto en leyes lo explica sencillo. Los delitos comunes son aquellos que los puede cometer cualquier ciudadano, en cambio los delitos de función son los delitos que se cometen por parte de funcionarios públicos en ejercicio de la función pública", indicó.

A modo de ejemplo, indica que "el delito de corrupción de funcionarios solamente lo puede cometer quien tiene título de funcionario, en cambio si estamos hablando de falsificación de una hoja de vida es es un delito común que lo puede cometer cualquier persona".

AÚN PROTEGIDOS

En ese sentido, Luciana León, Javier Velásquez Quesquén, Héctor Becerril, Roberto Vieira, Karina Beteta, Mario Mantilla, Segundo Tapia, entre otros, tienen derecho al antejuicio político por hasta cinco años, por lo que no podrán ser procesados hasta que el próximo Congreso lo autorice.

Finalmente, los integrantes de la Comisión Permanente mantienen aún su inmunidad parlamentaria hasta 30 días después del cese de sus funciones. Cabe mencionar que los accesitarios de esta comisión no acceden a este beneficio.