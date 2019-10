Elecciones internas: Apra elige a nuevas autoridades en medio de reclamos por "fraude"

Decenas de delegados del partido aprista denunciaron un supuesto fraude durante las elecciones internas de este grupo político. Los resultados arrojaron como ganador al ex gobernador de Piura, César Trelles, quien ocupará ahora el cargo de presidente del partido de la estrella.

Sin embargo, y a pesar de las protestas, Mercedes Cabanillas, quien es parte de la lista ganadora, rechazó las denuncias. "El Apra ha hecho un proceso electoral muy serio y muy bien organizado, entonces yo rechazo ese tipo de observaciones que no tienen sustento", indicó a Panamericana.

La lista de Trelles incluye al excongresista Elías Rodríguez como secretario general institucional, a Benigno Chirinos como secretario general político y a Mauricio Mulder como presidente de la Comisión Nacional Política.

En tanto, la lista que no pudo ganar estuvo encabezada por el ex constituyente y ex diputado Carlos Roca, quien ha mostrado claramente en más de una oportunidad sus diferencias con la facción aprista ligada al expresidente Alan García Pérez.

Pero quien también participó del proceso electoral, fue el hijo del expresidente, Federico Dantón y desmintió que se hayan registrado irregularidades.